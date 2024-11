- Ja ceo život pokušavam da pomognem, kome mogu da pomognem, ili ako neko traži pomoć. To je zeznuto kada nekome jako dugo nije dobro, pokušavaš da mu pomogneš. Kada postoji mogućnost za to podrška je tu užasno važna i to je to. Ona je imala podršku i to veliku. To je bilo na nama. Ali za malo toga se mi pitamo. Postoje pitanja na koja nemam odgovore. Ono što smo mi videli i u čemu smo učestvovali, to je bilo tužno. Ali tako je, kako je. Ne dolazi u obzir da ja u nekom tužnom i sažaljivom tonu pričam o njoj, bila je veliki car i majka moje dece. Trudiću se da do kraja života nastavim tamo gde smo mi stali. Pitao sam se često, da li sam nešto mogao drugačije. Imali smo mi svoje zajedničke odluke - rekao je Ognjen Janković u pomenutoj emisiji.