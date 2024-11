- Moj otac je bio... Kako mama često kaže: "Ne znam od kog je materijala satkan." Imao je vedar i pozitivan duh, bez obzira na to što je 25 godina bio u kolicima. Slušao je ljude iz okruženja kada imaju neke probleme i kaže im: "Ma samo vidi mene, nemaš nijedan problem." Možda najteži trenutak je njegov odlazak, prerano je otišao. Bez obzira na to što smo poslednjih godina života proveli zajedno baš dosta vremena, to me teši, ali voleo bih da sam mu još nešto rekao - počeo je Bojan i rekao da mu je tata bio uzor.