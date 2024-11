- Tako je, nisu me planirali, omaklo im se...Tata je bio lep i bio je švaler, volele su ga žene, majka je bila stub kuće. Kada se sestra udala i ostala trudna sa Svetozarem, oni su saznali da čekaju mene. Imali smo dva konja, Zorana i Dragana, tako su se zvali i onda je vukao neki materijal za kuću i onda je imao u Valjevu stan i vrata su delila štalu...Sad će zli jezici da sam rođena u štali, pa da, ja sam ponosna na to da sam rođena na slami pored dva konja, Zorana i Dragana. Svi smo mi uspešni i braća, dvoje njih nisu među nama, najstarija sestra i brat, nažalost...Hteli su da me udave. Bila je sramota da dođu zet i ćerka kod mame i tate, ona trudna stomak do zuba, a tašta trudna nosi mene u stomaku. Ja sam je razumela. Kada me je mama rodila u štali, tata je otišao po vodu da me okupaju. Mama je htela da sipa tu neku vodu u usta, jer sam bila prekobrojna, višak, bila je sramota! Tata me je spasio. Pošto je mama imala sestru Ružicu i tako su me zvali, Ruška, Ružica i eto, uspela sam u životu. Meni danas ništa nije teško, jer sam prošla kroz jako teško detinjstvo - rekla je Zorica u emisjiji "Na liniji života" koja se emituje na Pinku.