- Meni je bila čast da radim i da se družim sa Džejem, zajedno smo dosta vremena provodili zajedno. Mnogo sam naučila od njega, uvek je u mom srcu. On je bio jedini! Imala sam tu čast da snimim pesmu sa njim. On je ljudina! Uradiću spot, ja sam predložila to Marini, imala sam tu želju da snimim sa Džejem. Čula sam Džejev glas i moj! Zvala sam Marinu, rekla mi je da je to veliki hit, posle su napisali, to je stvarno mega hit - ispričala je Mina Kostić jednom prilikom u emisiji ,,Amidži šou", te je bila na ivici suza.