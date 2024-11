- Ne mogu da spavam u tišini, imam traume. Jednom su me zapalili u snu, ubili stražare i zapalili me živog. Bacali koktele na mene i izboli me - rekao je Kristijan.

- Zarobili su čika Spriru, on je bio policajac, ali mnogo dobar čovek i naterali su ga da otvori moju sobu. Nas sedmoro je tada bilo u sobi, a ja nikada nisam dao da neko bude iznad mene na krevetu na sprat. Tu sam stavio neke palete pića i napravio štit. Oni su uleteli, ubili stražara i krenuli da mi kolju kuma. Bacili su molotovljev koktel i zapalili mi nogu ovde. Goreo sam na tri mesta i pola lista mi je izgorelo do koske. Izboli su me po leđima, imao sam 128 rana. Helikopterom su me prebacili do kliničkog centra tamo do Patre - rekao je Kristijan.