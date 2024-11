- To je naša pesma, a Bugari su otkupili prava. Tako smo je nazvali jer nisam imao kud dalje. Da budem iskren, bivša žena me je tada izbacila iz kuće. Ulazim u kuću, kad ono i krećem da padam. Rekoh: "Šta je ovo?", kaže ona: "Tvoje stvari, izađi napolje".

- Tada sam otišao da spavam kod Mobi Dika, koji je tada bio tonac kod Marine i Fute. Pitao me je da li je Marina pisala tekst za pesmu. Tada sam mu rekao da mi je bezveze što se u pesmi pominje lopov. Ujutru me je zamolio da mu otpevam "onog lopova" i ja mu kažem: "Pa od cele pesme si upamtio samo lopov, a ja to hoću da izbacim" i to je tako ostalo - istakao je on.