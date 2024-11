- Na tebe bih se kladila da me voliš... Znao si sve i uradio sve isto. Najgora tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe, pod paralom "Ali ja te volim". To se zove izdaja. To ne opraštam nikome - napisala je pevačica i podelila niz njihovih zajedničkih fotografija.