*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „KURIR SAZNAJE! Sergej Trifunović prijavio suprugu za nasilje, u stanu se odigrala prava drama, evo šta se sve

izdešavalo". Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 8:57h pojavio tekst pod naslovom „KURIR SAZNAJE! Sergej Trifunović prijavio suprugu za nasilje, u stanu se odigrala prava drama, evo šta se sve izdešavalo", u kome je navedeno:

- da je glumac prijavio suprugu za nasilje nakon svade do koje je došlo jer je rekao da će napustiti stan, nakon cega je ona zapretila da ce polomiti sve po kući

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer napuštanje stana i rastanak o kom se priČa nije bio nikada tema između nas kao supružnika, a sam navod da je u našem stanu došlo do nasilja je potpuno neadekvatan i iznet sa ciljem da se citaocima dogadaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „OTKRIVAMO DETALjE SVAĐE SERGEJA TRIFUNOVIĆA I SUPRUGE: Isidora jednu stvar više ne može da trpi, on zatražio razvod?!" Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 9:43h pojavio tekst pod naslovom „OTKRIVAMO DETALjE SVAĐE SERGEJA TRIFUNOVIĆA I SUPRUGE: Isidora jednu stvar više ne može da trpi, on zatražio razvod?!", u kome je navedeno:

- da je razlog svade taj što Isidora više ne može da trpi Sergejevo ponašanje i probleme koje joj stvara od kad su se venčali

- da se dogodila teška svada u stanu u kom živimo i da je došlo do prijave za nasilje u porodici

- da je do najnovije svađe došlo zbog toga što je Isidora poludela jer se Sergejevo ime provlači po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast

- da je haos nastao po Sergejevom povratku sa promocije Sajsi MS, budući da se nije javio gde ide niti se javljao na telefon

- da je Sergej navodno rekao da želi razvod i da je tada nastao haos

- da je došlo do svađe nakon cega je Sergej rekao da će napustiti stan, nakon cega je Isidora zapretila da će sve polomiti po kući

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj

informaciji, niti postoje problemi i Sergejevo ponašanje koje Isidora ne može više da trpi, a da je navod da je u našem stanu došlo do nasilja u porodici potpuno neadekvatan i iznet sa ciljem da se citaocima dogadaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo. Organizacija koncerta u cast Bore Đordevića nikako nije predmet bilo kog sporenja, kao ni Sergejevo medijsko pominjanje tom prilikom, a promocija MS Sajsi, kao jedan lep povod, uspešne mlade umetnice, nikakve veze nema sa kasnijim događajima, štaviše na tu istu promociju je trebala Isidora da ide nakon što se Sergej vratio budući da je na istoj kratko bio samo kako bi ispoštovao MS Sajsi. Samim tim, netačno je da se nije javljao, nije rekao gde ide i da je to jedan od povoda za sporni dogadaj.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „KURIR TELEVIZIJA ISPRED POLICIJSKE STANICE "VOŽDOVAC" GDE SE NALAZI SUPRUGA SERGEJA TRIFUNOVIĆA: Viđen i glumac, evo kada će se oglasiti" Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 9:57h pojavio tekst pod naslovom „OTKRIVAMO DETALjE SVAĐE SERGEJA TRIFUNOVIĆA I SUPRUGE: Isidora jednu stvar više ne može da trpi,

on zatražio razvod?!", u kome je navedeno:

- da je Sergej prijavio Isidoru za nasilje nakon svađe koja je eskalirala u njihovom stanu, tokom koje je Isidora navodno pretila da ce uništiti imovinu

- da je policija izvršila uvidaj

- da je Isidora u pritvoru

- da je razlog svađe taj što Isidora više ne može da trpi Sergejevo ponašanje i probleme koje joj stvara od kad su se venčali

- da je do najnovije svađe došlo zbog toga što je Isidora poludela jer se Sergejevo ime provlaci po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast

- da je haos inače nastao po Sergejevom povratku sa promocije Sajsi MS, budući da se nije javio gde ide niti se javljao na telefon

- da je Sergej navodno rekao da želi razvod i da je tada nastao haos

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netacne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj

informaciji, niti postoje problemi i Sergejevo ponašanje koje Isidora ne može više da trpi, kao što ni razvod nikada nije bio tema, niti se budući zajednicki život dovodio u pitanje. Navod da je u našem stanu došlo do nasilja u porodici potpuno neadekvatan i iznet sa ciljem da se čitaocima dogadaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičom nasilju kog nije bilo, kao što nije bilo ni pretnji da ce se uništavati imovina. Isidora nikada nije bila u pritvoru niti je policija vršila uviđaj povodom ovog pitanja.

Organizacija koncerta u cast Bore Đordevića nikako nije predmet bilo kog sporenja, kao ni Sergejevo medijsko pominjanje tom prilikom, a promocija MS Sajsi, kao jedan lep povod, uspešne mlade umetnice, nikakve veze nema sa kasnijim dogadajima, štaviše na tu istu promociju je trebala Isidora da ide nakon što se Sergej vratio buduci da je na istoj kratko bio samo kako bi ispoštovao MS Sajsi. Samim tim, netacno je da se nije javljao, nije rekao gde ide i da je to jedan od povoda za sporni događaj.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "TO JE DEMONIJADA! IMAM REALNE PROBLEME! Prve reči Sergeja Trifunovića posle skandala sa ženom! Skriva se u stanu na Voždovcu, glasna svađa preko telefona".

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 11:22h pojavio tekst pod naslovom "TO JE DEMONIJADA! IMAM REALNE PROBLEME! Prve reči Sergeja Trifunovića posle skandala sa ženom! Skriva se u stanu na Voždovcu, glasna svađa preko telefona", u kome je navedeno:

-Da je kao bomba odjeknula vest od porodicnom incidentu koji se dogodio u stanu, da se Sergej glasno svađao preko telefona, a da je pas uznemireno lajao, da policija nije Isidoru odvela u stan već u imigracioni centar za strance i da ce najverovatnije biti deportovana, da je Sergej u izgovarao reci "Sine, to je takva demonijada. E ona će meni... Imam realne probleme i pokušavam da ih otklonim".

- Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer su neistiniti navodi u pogledu prenetih reči o demonijadi, realnim problemima i e ona ce meni...", da je došlo do svade sa bilo kim preko telefona, usled čega je došlo do uznemirenog laveža psa, a potuno nam je nejasno i to kako se to procenjuje da pas uznemireno laje? Isidora nikada nije bila smeštena u imigracionom centru, u kom se inače nalaze strani državljani koji cekaju deportaciju i koji ne mogu biti van takvog centra sve dok ne napusti prostor naše države. Ovom prilikom apelujemo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom dogadaju, daljem senzacinalističkom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodicnog života i časti i ugleda.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „ONI SE STALNO SVAĐAJU, ISIDORA JE VRIŠTALA I PSOVALA Komšije Sergeja Trifunovića ogorčene: S njim imamo probleme godinama, ona nas plaši" Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 11:44h pojavio tekst pod „ONI SE STALNO SVAĐAJU, ISIDORA JE VRIŠTALA I PSOVALA Komšije Sergeja Trifunovica ogorcene: S njim imamo probleme godinama, ona nas plaši", u kome je navedeno:

- da naše susede nije iznenadila vest, jer su svađe izmedu nas dvoje u poslednje vreme gotovo svakodnevne

- da se toliko svađamo i da smo toliko bučni da je to katastrofa, da je sinoc bio pakao, da je Isidora vrištala, bacala stvari i psovala, a da se Sergej nešto pravdao nakon čega je

Isidora poludela

- da komšije sa Sergejem imaju probleme godinama, a od kad je "ovu"doveo u stan postalo je nepodnošljivo

- da se komšije plaše psa, koji stalno laje i napada komšijske pse

- da o Sergeju niko nema lepu reč da kaže

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netacne sve napred navedene informacije jer smo predstavljeni na način koji ne odgovara istini, kao nasilni, neprijatni

prema komšijama, bahati, bucni i da smo za svako izbegavanje u okruženju. Neistinito nam se prikazuju osobine koje nemamo, sve kako bi se u javnosti stvorila negativna slika o nama i našem porodičnom životu. Nasuprot tome, sa svim komšijama održavamo dobre komšijske odnose, a do sada nam se nisu dogodile nikakve neprijatnosti ili sukobi sa komšijama tako da ne znamo ko to ima višegodišnji problem sa Sergejem, a ko se plaši(?) Isidore. Spornog dana nije bilo nikakve vriske, dreke, katastrofe, bacanja stvari ili šta slično o čemu bi bilo ko mogao da govori i da potvrdi takva dešavanja.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „AKO OVO NIJE NASILjE U PORODICI NE ZNAM ŠTA JE! HOCEŠ DA IZGINEMO Sergej objavio snimak kako viče na ženu, osvanulo sve na mrežama (VIDEO)"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 12:52h pojavio tekst pod "AKO OVO NIJE NASILjE UPORODICI NE ZNAM ŠTA JE! HOCEŠ DA IZGINEMO Sergej objavio snimak kako viče na ženu,osvanulo sve na mrežama (VIDEO)" praćen snimkom koji je imao duhoviti karakter, želimo da ukažemo da je predmetni video nastao mnogo ranije, i da je neprimereno u samom naslovu ne ukazati o šaljivom karakteru istog. Ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, budući da sam naslov upućuje čitaoca na snimak nasilja u kom Sergej viče na svoju suprugu, iako se to nikada nije dogodilo. Ovom prilikom apelujemo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacinalističkom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodicnog života i casti i ugleda, kao i da prestanete sa objavljivanjem naših privatnih slika i snimaka koje nismo namenili javnosti i medijima.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "KURIR ISPRED DOMA SERGEJA TRIFUNOVICA POSLE SKANDALA SA ŽENOM: Dve osobe mu ušle u stan i odnele ovo"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 14:11h pojavio tekst pod naslovom „KURIR ISPRED DOMA SERGEJA TRIFUNOVICA POSLE SKANDALA SA ŽENOM: Dve osobe mu ušle u stan i odnele ovo", u kome je navedeno:

- da se u našem porodičnom domu odigralo nasilje zbog navodnog nejavljanja za vreme promocije MS Sajsi kao i zbog organizacije koncerta u čast Bore Čorbe, kada je usledila cika i dreka zbog koje je Sergej otišao u policiju da prijavi suprugu

- da će Isidora biti deportovana nakon što završi u policijskoj stanici u kojoj se u tom momentu nalazila

- da komšije nije iznenadila ova situacija i da se to moglo očekivati

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer se u našem domu nije odigralo nasilje, kako je to i nadležno tužilaštvo

zaključilo, pa je samim tim potpuno neadekvatno govoriti o nasilju koje se odigralo u našem porodicnom domu, jer smatramo da je iznošenje ovakvih navoda tendenciozno kako bi se čitaoci usmerili na razmišljanje o fizickom nasilju izmedu suprižnika kog nije bilo. Organizacija koncerta u čast Bore Đordevića nikako nije predmet bilo kog sporenja, kao ni

Sergejevo medijsko pominjanje tom prilikom, a promocija MS Sajsi, kao jedan lep povod, uspešne mlade umetnice, nikakve veze nema sa kasnijim dogadajima, štaviše na tu istu promociju je trebala Isidora da ide nakon što se Sergej vratio budući da je na istoj kratko bio samo kako bi ispoštovao MS Sajsi. Samim tim, netačno je da se nije javljao, nije rekao gde ide i da je to jedan od povoda za sporni dogadaj. Sa komšijama imamo izuzetne komšijske odnose, usled čega sumnjamo u postojanje izvora koji bi rekao da je neko od komšija očekivao dogadaj o kom je medij izveštavao.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: ŽENA SERGEJA TRIFUNOVIĆA NELEGALNO U SRBIJI! Isidora mora da napusti našu zemlju, evo koliko vremena ima za to.

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „kurir.rs na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 13:02h pojavio tekst pod naslovom „ŽENA SERGEJATRIFUNOVICA NELEGALNO U SRBIJI! Isidora mora da napusti našu zemlju, evo koliko vremena ima za to", u kome je navedeno da Isidora mora u narednih 24 sata da napusti Srbiju dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da je napred navedena informacija netačna, čemu najbolje svedoci činjenica da Isidora do danas nije napuštala Srbiju. Ovom prilikom molimo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacinaliistickom izveštavanju, te molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodičnog života i časti i ugleda.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "SVE INTRIGE I HAOSI SERGEJA TRIFUNOVIĆA NA JEDNOM MESTU! Evo šta je glumac radio od 2020. godine: Napadi, hapšenje, drame i skandali..."

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 23.10.2024. godine u 20:16h pojavio tekst pod naslovom „SVE INTRIGE I HAOSI SERGEJA TRIFUNOVIĆA NA JEDNOM MESTU! Evo šta je glumac radio od 2020. godine: Napadi, hapšenje, drame i skandali..." u kome je navedeno:

- da je Sergej tužio Isidoru za nasilje u porodici

- da će Isidora uskoro biti deportovana u Hrvatsku

- dat je pregled, odnosno "detaljna analiza Sergejevog burnog života po tezama"

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netacne napred navedene informacije jer ja, Sergej Trifunović nisam tužio svoju suprugu za nasilje u porodici, pa je

samim tim potpuno neadekvatno govoriti o nasilju koje se odigralo, jer smatramo da je iznošenje ovakvih navoda tendenciozno kako bi se čitaoci usmerili na razmišljanje o fizičkom nasilju izmedu supružnika kog nije bilo. Isidora nije, i neće biti deportovana u Hrvatsku, već će ukoliko bude potrebe izaći iz zemlje i vratiti se potpuno slobodno. Konačno, smatram neumesnim da se novinski natpisi pozivaju na razne neproverene informacije iz prošlosti jer istima nije mesto, a nije ni vreme da se čitaoci o istima podsećaju.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "SADA SU U JEKU SKANDALA, A PRE SAMO NEKOLIKO MESECI ODRŽALI BAJKOVITO VENČANJE: Evo kako su Sergej i Isidora izgledali na najposebniji dan". Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 6:35h pojavio tekst pod naslovom „SADA SU U JEKU SKANDALA, A PRE SAMO NEKOLIKO MESECI ODRŽALI BAJKOVITO VENČANJE: Evo kako su Sergej i Isidora izgledali na najposebniji dan", u kome je navedeno:

- da je tokom protekle noći od strane Sergeja Isidora prijavljena za nasilje koje se odigralo u porodičnom domu

- da je razlog svađe taj što Isidora više ne može da trpi Sergejevo ponašanje i probleme koje joj stvara od kad su se venčali

- da je do najnovijeg sukoba došlo zbog toga što je Isidora poludela jer se Sergejevo ime provlači po novinama zbog haosa sa Borom Čorbom i organizovanjem koncerta njemu u čast

- da je haos inače nastao po Sergejevom povratku sa promocije Sajsi MS, budući da se nije javio gde ide niti se javljao na telefon

- da Isidora mora da napusti Srbiju u roku od 24 casa

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj

informaciji, niti postoje problemi i Sergejevo ponašanje koje Isidora ne može više da trpi, a da je navod da je u našem stanu došlo do nasilja u porodici potpuno neadekvatan i iznet sa ciljem da se čitaocima događaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo. Organizacija koncerta u čast Bore Đordevića nikako nije predmet bilo kog sporenja, kao ni Sergejevo medijsko pominjanje tom prilikom, a promocija MS Sajsi, kao jedan lep povod, uspešne mlade umetnice, nikakve veze nema sa kasnijim događajima, štaviše na tu istu promociju je trebala Isidora da ide nakon što se Sergej vratio budući da je na istoj kratko bio samo kako bi ispoštovao MS Sajsi. Samim tim, netačno je da se nije javljao, nije rekao gde ide i da je to jedan od povoda za sporni dogadaj.

Netačno je i da je Isidora imala obavezu da u roku od 24 časa napusti Srbiju, čemu najbolje svedoci činjenica da do danas nije izašla iz zemlje.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "NA ZIDU GITARA, PROZORI BEZ ZAVESA, A U KUHINjI...Stan Sergeja Trifunovića u kom je Isidora divljala, a on je prijavio i dalje momački, jedan detalj mu zamera". Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 7:40h pojavio tekst pod naslovom „NA ZIDU GITARA, PROZORI BEZ ZAVESA, A U KUHINjI...Stan Sergeja Trifunovica u kom je Isidora divljala, a on je prijavio i dalje momacki, jedan detalj mu zamera", u kome je navedeno:

- da je Isidora divljala po stanu zbog čega je prijavljena za nasilje

- da će u toku današnjeg dana morati da napusti našu zemlju

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer niti je bilo divljanja po stanu od strane Isidore jer ista nije divljakuša kakvom je medij pravi, kao što ni u toku tog 24.10.2024. godine nije morala da napusti Srbiju, a to nije učinila ni do danas. Takođe, smatramo nepotrebnim da našu intimu, naš stan, naše stvari koje se nalaze javno objavljujete i pokazujete šta to imamo ili nemamo u stanu, jer nam se na taj način narušava i bezbednost tako što se javnosti servira šta to u stanu posedujemo.



Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "NISAM HTEO DA PRAVIM PORODICU SA BILO KIM Sergej Trifunović prijavio ženu za nasilje, evo kako je

govorio o Isidori: Pojavila se osoba sa kojom je to moguce". Imajući u vidu da se na internet portalu medija "KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 9:25h pojavio tekst pod „NISAM HTEO DA PRAVIM PORODICU SA BILO KIM Sergej Trifunović prijavio ženu za nasilje, evo kako je govorio o Isidori: Pojavila se osoba sa kojom je to moguće", u kome je navedeno:

- da je Isidora od strane Sergeja prijavljena za nasilje u porodici zbog kog će morati da napusti našu zemlju

- da deportuju suprugu Sergeja Trifunovića,

- da se Isidora trenutno nalazi u imigracionom centru i da ce uskoro biti odvezena do hrvatske granice gde ce neko morati da dode po nju

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netačne napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno

izveštavanje i upućivanje citalaca na pogrešan zakljucak o fizickom nasilju kog nije bilo. Isidoru niko nije deportovao, nije bila u imigracionom centru i nije bilo čak ni u planu da je neko odveze do granice sa Hrvatskom kako bi napustila zemlju. Ovom prilikom apelujemo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacinaliistickom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodicnog života i časti i ugleda.



*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „SERGEJ OD ISIDORE TRAŽI JEDNU STVAR! Evo šta se dešava u domu mladog bračnog para nakon što su se prvi put sreli: Njegov glas odzvanja ulicom" Imajuci u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 19:31h pojavio tekst pod naslovom „SERGEJ OD ISIDORE TRAŽI JEDNU STVAR! Evo šta se dešava u domu mladog bračnog para nakon što su se prvi put sreli: Njegov glas odzvanja ulicom", u kome je navedeno:

- da smo se prvi put suočili nakon skandala i prijave za nasilje

- da se čini da smo izgladili odnose

- da smo pričali nakon što se Sergej popeo iz garaže u stan

- da smo pričali o kesi za đubre pa se pretpostavlja da smo prevazišli nesuglasice

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer to nije bio naš prvi susret, a naši odnosi nisu bili loši nijednog momenta da bismo morali da ih izgladimo. Uz to ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, buduci da sam naslov upucuje čitaoca na to da od Sergej od Isidore traži samo jednu stvar (ispostavice se kesu za đubre) i da Sergejev glas odzvanja ulicom, što implicira potencijalni sukob ili svađu koje nije bilo.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "OTAC SERGEJA TRIFUNOVIĆA JE POZNATI GLUMAC! Svi ga pamtimo zbog jedne čuvene rečenice, malo

ko zna da mu je i majka glumica! Isplivala njihova zajednička fotka" Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 16:45h pojavio tekst pod "OTAC SERGEJA TRIFUNOVICA JE POZNATI GLUMAC! Svi ga pamtimo zbog jedne čuvene recenice, malo ko zna da mu je i majka glumica! Isplivala njihova zajednička fotka", u kome je navedeno:

- da Sergej prolazi trenutno kroz životni haos zbog svoje supruge koju je prijavio za fizičko nasilje

- da se Sergejevi otac, majka i brat ne oglašavaju kada njihov sin i brat pravi probleme

- da su roditelji Sergeja Trifunovića iz glumačke branše

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno

izveštavanje i upucivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizickom nasilju kog nije bilo. Štaviše, u ovoj informaciji se izričito navodi prijava za fizičko nasilje koje implicira da je Sergej žrtva fizičkog nasilja ispoljenog od strane Isidore, što nema nikakve veze sa istinom.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „SERGEJ SE VRATIO U STAN U KOM JE I NjEGOVA SUPRUGA?! Glumac besan kao ris, prvo suočavanje nakon prijave za nasilje!"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 18:00h pojavio tekst pod naslovom „SERGEJ SE VRATIO USTAN U KOM JE I NjEGOVA SUPRUGA?! Glumac besan kao ris, prvo suočavanje nakon prijave za nasilje!", u kome je navedeno:

- da ćemo se prvi put sresti ukoliko je Isidora i dalje u stanu

- da drama oko nas ne prestaje

- da javnost bruji o skandalu koji se desio u stanu na Voždovcu, nakon čega je došlo do prijave za nasilje u porodici

- da ipak tu nije kraj i da se čini da ce se stvari dodatno zakomplikovati budući da su mediji uslikali Sergeja kako ulazi u garažu i to dok je navodno Isidora trenutno u stanu

- da će to biti prvo naše suočavanje nakon drame i haosa, da je Sergej poprilično besno delovao

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer to nije bio naš prvi susret, pa je nejasno o kakvoj novoj komplikaciji se govori i zašto se daje nagoveštaj potenijalnog problema u slucaju našeg susreta, a što je dodatno pojačano netačnim navodima da Sergej deluje besno. Smatramo da se na ovaj nacin čitaocima neprimereno daje povod da veruju da bi nakon tog susreta došlo do nekakve eskalacije problema ili sukoba između nas, a sve u cilju dodatne posećenosti portala.

Ovakvi navodi nas predstavljaju u jednom lažnom svetlu, kao netolerantne ljude koji nemaju kontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem, što nikako nije istina.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „SERGEJ OD ISIDORE TRAŽI JEDNU STVAR! Evo šta se dešava u domu mladog bračnog para nakon što su se prvi put sreli: Njegov glas odzvanja ulicom". Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 24.10.2024. godine u 19:31h pojavio tekst pod naslovom „SERGEJ OD ISIDORE TRAŽI JEDNU STVAR! Evo šta se dešava u domu mladog bracnog para nakon što su se prvi put sreli: Njegov glas odzvanja ulicom", u kome je navedeno:

- da smo se prvi put suocili nakon skandala i prijave za nasilje

- da se čini da smo izgladili odnose

- da smo pričali nakon što se Sergej popeo iz garaže u stan

- da smo pričali o kesi za dubre pa se pretpostavlja da smo prevazišli nesuglasice dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene

informacije jer to nije bio naš prvi susret, a naši odnosi nisu bili loši nijednog momenta da bismo morali da ih izgladimo.

Uz to ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, buduci da sam naslov upućuje čitaoca na to da od Sergej od Isidore traži samo jednu stvar (ispostavice se kesu za dubre) i da Sergejev glas odzvanja ulicom, što implicira potencijalni sukob ili svadu koje nije bilo.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „„POMIRENjE! Sergej ipak neće razvod od Isidore: Mogao sam da se oženim kojom sam hteo, ali nju volim"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentacijiwww.kurir.rs dana 25.10.2024. godine u 20:53h pojavio tekst pod naslovom „POMIRENjE! Sergej ipak neće razvod od Isidore: Mogao sam da se oženim kojom sam hteo, ali nju volim", u kome je navedeno:

- da Sergej ipak neće razvod

- da je mogao da se oženi kojom je hteo, ali da ipak voli Isidoru

- da Sergej na svaki nčcin pokušava da reši problem sa svojom ženom i da nema mira od poziva prijatelja

- da Sergej sada svima redom objašnjava šta se dogodilo kobne noći u stanu i zbog čega je bio prinuden da prijavi ženu nadležnim organima

- da je Sergej vodio razgovor sa nekim prijateljem glumcem koji je preneo takav razgovor mediju

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije, a razvod nikada nije bio tema niti u našem razmišljanju, pa samim tim Sergej nijeimao šta da se predomišlja o razvodu ukoliko o istom nikad nije razmišljao. Naglašavamo da izmedu nas nema nikakvih problema, pa samim tim nema ni pokušaja rešavanja problema, jer ako problem ne postoji nema potrebe ni da se traži rešenje nepostojećeg problema. Objavljeni razgovor sa neimenovanim izvorom, glumcem, u potunosti negiramo kao lažan, jer na ovu temu nismo razgovarali ni sa najbližima sve dok ne budu objavljeni naši demantiji niti smoimali potrebu da bilo kome objašnjavamo događaje o kojima ste izveštavali. Iako novinari nisu dužni da odaju svoje izvore, vrlo bi bilo bitno da u ovom slucaju otkrijete ko je kolega sa kojim je Sergej pričao na ovu temu, jer ćete na taj način vi demantovati nas.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "DVA MESECA CE MORATI DA BUDU RAZDVOJNI Sergej i njegova supruga dobili zabrane"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 25.10.2024. godine u 6:38h pojavio tekst pod naslovom „DVA MESECA ĆE MORATI DA BUDU RAZDVOJNI Sergej i njegova supruga dobili zabrane", u kome je navedeno:

- da postoje brojna nagađanja da ce se poznati par pomiriti, ali ono što je diskutabilno je kako ćemo se viđati sve i da do toga dođe

- da je Sergej deportovan iz Hrvatske pre mesec dana sa zabranom ulaska od 3 meseca, dok je Isidori naložena hitna deportacija iz Srbije dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer Isidora nema nikakvu zabranu boravka u Srbiji, tako da ne treba da brine ni novinare ni javnost kako ćemo se viđati i kako cemo živeti, jer u tom smislu nema nikakvih prepreka.

Uz to ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, buduci da sam naslov upućuje čitaoca na to da ćemo biti razdvojeni iako se u tekstu prenose samo komentari sa društvenih mreža. I pored toga, medij u naslovu, bez ikakve ograde ili znaka pitanja tvrdi da ćemo biti razdvojeni

naredna dva meseca, što je potpuna neistina. Zbog toga molimo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacinaliistickom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodicnog života i časti i ugleda.



*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "MOŽDA SE NALjUTILA ZATO ŠTO JE POVEO PSA UMESTO NjE Novinari "Stars Specijala": Ona deportovana iz Srbije, a on ne sme u Hrvatsku! Moraće da se nadu na pola" Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 26.10.2024. godine u 18:31h pojavio tekst pod naslovom „MOŽDA SE NALJUTILA ZATO ŠTO JE POVEO PSA UMESTO NjE Novinari "Stars Specijala": Ona deportovana iz Srbije, a on ne sme u Hrvatsku! Morace da se nađu na pola", u kome je navedeno:

- da je na javnoj sceni sve prisutnije porodično nasilje kao razlog raskida i razvoda i da su žrtve uglavnom žene, ali da se neretko desi i obrnuta situacija

- da je Isidora zapretila kako ce da polupa sve po stanu, a da je Sergej rekao da ce izaći iz stana i tražiti razvod, a da je možda razlog ljutnje možda pas sa kojim je Sergej bio na

promociji umesto da je Isidora bila sa njim

- da je zanimljiva činjenica da je Isidora deportovana jer joj Sergej nije produžio boravak

Dužni smo da reagujemo na ovaj nacin i da ukažemo da su netacne sve napred navedene informacije, a razvod nikada nije bio tema niti u našem razmišljanju, pa samim tim Sergej nije imao čime da preti Isidori, tako da je netačno da je to povod nekakve nepostojeće pretnje od strane Isidore da ce polupati sve po stanu. Smatramo degutantnim da se pominje pas kao potencijalni izvor sukoba i da se implicitno podvlači da je pas imao prednost kod Sergeja umesto njegove supruge, prilikom odlučivanja sa kim će otići na promociju, tako da ovakav navod možemo okarakterisati kao maliciozan i podrugljiv.

*Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: "ISIDORA PLATILA KAZNU ZBOG NAPADA NA SERGEJA TRIFUNOVIĆA: Platila odmah sve, a cifra ce vas šokirati! Evo šta se dešava s glumcem dok žena plaća penale"

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „KURIR.RS" na internet prezentaciji www.kurir.rs dana 28.10.2024. godine u 12:09h pojavio tekst pod naslovom „ISIDORA PLATILA KAZNU ZBOG NAPADA NA SERGEJA TRIFUNOVIĆA: Platila odmah sve, a cifra ce vas šokirati! Evo šta se dešava s glumcem dok žena plaća penale", u kome je navedeno:

-da je Isidora sankcionisana zbog napada na Sergeja, odnosno da je za napad platila kaznu u iznosu koji će šokirati čitaoce

-da se ne veruje da će napuštati zemlju jer je naš odnos takav, danas dobri, sutra nismo

Dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netacne sve napred navedene informacije jer naš brak nije takav da smo jedan dan u dobrim odnosima, a sledeći dan u lošim odnosima, pa nam je nejasno zašto smo u javnosti predstavljeni kao nestabilni partneri koji ne mogu da funkcionišu kao i svi drugi bračni parovi. Naš odnos nije onakav kakvim ga medij smatra (promenljiv na dnevnom nivou).Ono na šta posebno ukazujemo je da je potpuna neistina da je Isidora osuđena na bilo kakvu kaznu zbog napada na Sergeja, što je uostalom i kontradiktorno ranijem izveštavanju od strane vas, jer je izričito navedeno da nije bilo elemenata nasilja u porodici niti odgovornosti po tom osnovu. Ovom prilikom molimo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom dogadaju, daljem senzacinalističkom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodičnog života i časti i ugleda.