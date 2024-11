Printscreen/Magazin In

Printscreen/Magazin In

- Tina je dobro posle razvoda, ali se vidi da joj treba vremena da to sve slegne. Pa, recite mi, kome je razvod lagano i dobro došao?! Normalno je da joj nije svejedno. Verujem da je ona u redu, ali sad se povukla malo u sebe i kao da je malo odsutna - priča dobro upućen izvor i dalje dodaje:

- Zvezdan je dobro. Muškarci to nekako drugačije i podnose sve, ali biće Tina u redu. Sad je počela da ide na neke treninge, ne bih ja ništa mnogo da pričam, ipak to nije moja stvar!

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Ivanovićka ranije u emisiji "Premijera - vikend specijal" i dodala: