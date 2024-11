On više ne veruje u instituciju zvanu brak, jerk, kako kaže, potpuno je urušena i bezvredna.

- Ne želim da srljam u to. Danas je veridba postala nešto olako, kao da se nađe prsten u smokiju i odmah se ljudi vere, pa razvedu. Venčaju se, pa sve pukne, prstenje se prodaje. Za mene je važnije da se ostvarim kao roditelj. To mi znači više nego prsten ili papir - rekao je on za Srbiju danas.