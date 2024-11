Ana Nikolić opet je rešila da stavi tačku na svoju vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom. Iako su do sad već nekoliko puta raskidali, ali se ubrzo i mirili, izgleda da je ovog puta definitivno došlo do kraja. O svojoj odluci, pratioce na Instagramu obavestila je sama pevačica.

- Na tebe bih se kladila da me voliš. Znao si sve i uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe pod parolom: "Ali ja te volim", to se zove izdaja. To ne opraštam nikome - napisala je pevačica uz zajedničku fotku sa Raletom.