Jelena Karleuša ponovo je nastupala pred beogradskom publikom u jednom poznatom prestoničkom lokalu. Pop zvezdu ni sneg ni niska temperatura nisu sprečili da dominira u brutalnom providnom kostimu koju je čuvala specijalno za ovu priliku.

Na samom početku razgovora za Kurir, JK je prokomentarisala opasku da je ona naša "nacionalna klasa".

- Ne znam da li sam nacionalna klasa, ali posle ovoliko godina bavljenja ovim poslom očigledno sam neka vrsta nacionalnog uspeha. Ako ništa drugo, trajati 30 godina je ozbiljna stvar.

Kako bi opisala svojih 30 godina karijere koju ćeš zvanično proslaviti sledeće godine?

- Tih 30 godina moje karijere su bile veoma burne i ma koliko se trudila i koliko god bila talentovana kad je reč o rečima i o tom izražavanju, mojih tri decenije karijere ne može da se opiše ni u jednoj reči ni rečenici. Možda u nekoj knjizi.

Odakle crpiš toliku energiju nakon svih ovih godina?

- Energija se kod mene promenila. Mislim da sam mnogo mirnija sada, ali na sceni imam puno više snage i to je dobro. Kad 30 godina radiš jedan posao, onda si vrlo iskusan u tome što radiš. Snaga se dobija kad 30 godina naporno radiš i onda se pretvoriš u jednu šoubiz zverku kojoj ništa nije teško. Prosto, ne osećam napor. Ja dišem, živim i prosto ne mogu da zamislim moj život drugačiji nego što je ovakav. Mada, nikad se ne bih vratila unazad. Kad me pitaju da se vratim 20, 30 godina unazad, ja kažem: "Ni slučajno! Samo idemo dalje, do kraja, što pre!"

Društvene mreže ovih dana bruje o tvom "pomirenju" sa Bubom Korelijem i Džalom Bratom. Zapratili ste se na Instagramu, spominje se i duet.

- Društvene mreže bruje o meni i kad sam tu i kad nisam tu. Meni je takva karma, energija je takva da i kad hoću i kad neću, prisutna sam na neki način. Za tih 30 godina moraju da se dese neke zanimljive i turbulentne stvari, pa zašto ne i sa Bubom i sa Džalom? Ja bih to jako volela.

Buba Koreli ne krije da mu se jako dopadaš. Jeste li izgladili odnose?

- Samo sam mu se uvek sviđala, to je to. On voli žene, voli to da pokazuje na društvenim mrežama, ništa više od toga. On je jako simpatičan i vrlo sličan meni. Mislim da je to maska, da je privatno potpuno drugačiji. Znam da je držao moju sliku u toplesu jedno godinu dana kao svoju profilnu. Baš interesantno i slatko.

Da li muškarci umeju da ti priđu na neki drugi način osim da te napadaju?

- Buba mi je jedino tako prišao, mene muškarci ne napadaju uopšte. Zato je on poseban. Došlo je vreme da žene napadaju muškarce, a ne obrnuto.

Dragan Marinković Maca nedavno je izneo niz ružnih komenatara na tvoj račun.

- Ismevati i vređati žene na društvenim mrežama a sebe nazivati muškarcem na takav način kao što je on mene prozvao... Meni je žao što sam ja žensko. Njegova sreća je što sam žensko i što sa ove pozicije ne treba da se spuštam na taj nivo osim komentara. Sram ga bilo! Nadam se da mu se neće desiti nikada da više tako nešto kaže ni za jednu ženu, a da ne dobije ono što je zaslužio.

Ipak, i pored tih uvreda, on je od tebe tražio da se slikaš sa njegovom ćerkom?

- Da li je to bila ćerka ili neka njegova riba, žena, mene to ne interesuje. To su ljudi bez obraza. Ova naša estrada, scena je puna ljigavih ljudi, oni su svi ljigavi. Zato ja predstavljam nekoga ko se ne uklapa i ne druži ni sa kim i koga mnogi ne vole. Ja ne mogu ljigavo, ja kažem šta mislim i osećam i sama sam protiv svih. Nekada je i to poštenije nego prosto se lažno smejati i keziti. Kada bih ga videla, ne bi mu ostala dužna. Ja sam takva.

Maja Berović odgovorila je Zejni i tebi na vaše kritike nakon što je snimila spot u romskoj mahali.

- Kako je odgovorila, takav joj je kambek, takva joj je i karijera, tako se i zove, takav joj je i album. Mislim da je svojim odgovorom sve rekla.

Bogoljub Karić je opet postao slavan nakon vašeg slučajnog susreta u Crnoj Gori.

- Ne trebam ja Bogoljubu Kariću za slavu. On je slavan decenijama unazad. Mislim da je bilo sasvim dovoljno ono što smo komunicirali. Jako interesantan susret i za mene veliko iznenađenje. Imamo zajedničku predistoriju kad sam ja nakratko bila deo njegove familije. Želim mu sve najbolje.

Koji su dalji planovi oko turneje "Alfa i Omega"?

- U pregovorima smo za termine što se tiče BiH i Hrvatske. Sad će prvo Nova godina, imaćemo puno nastupa pre Nove godine. Turneja "Alfa i Omega" je nešto što je jako zahtevno i skupo i nije isplativo, kad je reč o meni na ovim prostorima. Karte su dosta jeftine a ja ne mogu da zarađujem na narodu.

Da li si onda u minusu kad je reč o ovoj turneji?

- Kad je reč o novcu, ja sam u minusu, a kad je reč o mojim fanovima, ja ne mogu da budem u minusu, nego mogu da budem u plusu. Sve što sam zaradila za 30 godina uložila sam u karijeru. Nisam se obogatila, nisam neko ko šteka lovu i ko je stipsa i ko ne ulaže u posao. Ja ne idem na turneje da bih zaradila, nego da me fanovi vide onako kako žele da me vide i kako zaslužuju. Ne stavljam dve sijalice. Uradiću turneju koja će se pamtiti.

Šta ti je na duši?

- Ne znam da li se to što ti smatraš pod dušom za ovih 30 godina izgubilo. Nekako moraš da budeš bez duše da bi opstao u ovom poslu 30 godina. Ali ima tu nekih tragova s vremena na vreme. Ajde da kažem da mi je na duši da se borim da ovaj posao podignem na jedan svetski nivo. Ponekad mi je teško.

Kako vidiš sebe za 30 godina?

- Ako se ne desi treći svetski rat, kao što se najavljuje, vidim sebe kao nekog ko drži prelepe koncerte u nekim prelepim balskim haljinama i ima farmu životinja i bavi se uzgajanjem organskog voća i povrća i humanitarnim radom. Potrudiću se da budem u ovom istom obliku, posetiću najbolje plastične hirurge i da me održavaju barem narednih 15 godina u ovom stanju.

