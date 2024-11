Iz iskaza jednog svedoka je vidljivo kako je svedok 'pušio vani te čuo bušenje guma i došao do njega te ga probudio. On je izletio vani te je okrivljenik bio pred susednom kućom i bušio je kola, a misli da je bila reč o BMW- u. Preko glave je imao fantomku odnosno videle su mu se samo oči i usta, on njega inače dugo zna i odmah ga je po konstituciji prepoznao. Nakon toga vratio se u svoju kuću da se obuče jer sam bio u pidžami, te su on i kolega išli pred kuću gdje živi okrivljeni a koja je udaljena nekih 50-70 metara. Okrivljeni je tada bio u dvorištu svoje kuće te je skidao ruksak, pitao ga je zbog čega je to njemu učinio a on mu je odgovorio da to nije njemu napravio. Tada je na glavi imao fantomku koja je bila podignuta prema gore te mu je vidio lice. Mislim da je fantomka od vunenog materijala. Tražio je da mu je da, odnosno da pokaže, ali on je to odbio. Nakon toga, otišao sam je u svoj stan i pozvao policiju. Pojasnio je da tada kada je izašao iz kuće uočio je kako okrivljeni s fantomkom na glavi buši gume na vozilu BMW s njim je bio M. T..