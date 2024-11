- Bila sam sa puno gejeva, pa sigurno barem tri-četiri koja su kroz vezu sa mnom shvatili da su gej . Može to o meni dosta da govori. Možda sam ih baš ja usmerila, ispričala je pevačica.

To je posveta jednom od bivših.

- On mi je i danas zahvalan. Rekao mi je - ‘Kako si ti to znala’. Pazite, ja sam napisala pesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gej. Ali u super smo odnosima, rekla je Ida.