- Putovali smo dosta, dosta smo radili. Finansije nam nisu ni bile potrebne, ali moralo je to da ispliva i da se vidi. Radili smo zajedno sa Draganom Mirković devedesetih, na tim turnejama je bilo mnogo anegdota. Na turnejama Dragana Mirković kada se peva pesma ‘Za mene si ti’ na binu izađe jedan tigar, ja sam bio taj tigar, imao sam kostim od jambolije i tu je bilo mnogo vruće, nekada sam bio na ivici da padnem u nesvest. U Parizu me je publika ponela pa sam skočio u vis na publiku, međutim, publika je bila daleko, a bina je bila visoka i pao sam dole ispred ograde, ljudi u prvim redovima me gledaju, ispričao je Husa, a onda se osvrnuo i na demonstracije koje su tada bile aktuelne u zemlju, a zbog kojih su morali da otkazuju svoje nastupe.