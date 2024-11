Nikola Rađen izazvao je pažnju na glamuroznom događaju koji su u sredu veče upriličili magazini "Story", "Gloria" i "Hello". Nekadašnji vatreplista na svečani koktel je došao sam, pa je kod pojedinih dama izazvao prijatnu reakciju:

- Baš je dobar frajer Rađen. Što je stariji to bolje izgleda. Reklo bi se da mu razvod baš prija, lepo izgleda, ja bih mu peglala košulju- samo su neki od komentara dama koje su, po svemu sudeći, bacile oko na bivšeg vaterpolistu.

Naša ekipa je bila na licu mesta i u to se uverila, ali ćemo za sada da sačuvamo identitet poznatih dama koje su to izgovorile dok su ga skenirale od glave do pete.