On joj je obezbedio krov nad glavom, a uspela je da mu rasturi porodicu. Supruga ga je ostavila čim je saznala za njihovu vezu. Detalje ovog odnosa iznosi izvor blizak influenserki. - Olja i Dejan su zajedno, a kao da nisu. Bio sam na njenim slavljima u Dekijevoj kući na Fruškoj gori i taj njihov odnos nikome nije jasan. Mi bliski prijatelji manje-više znamo šta je tu posredi, ali ćutimo. Ona se hvali kućom, stanom, poslovima, ali zato kao zmija noge krije ko joj je sve to obezbedio i pružio. Taj čovek je pripadnik tajne organizacije za čije članove kažu da vladaju iz senke - priča naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Jeremić je svoj mir obezbeđivao tako što je Olju vodio na egzotične destinacije i poklanjao joj skupoceni nakit, garderobu i obuću. - Bio je galantan, ali kad je zapao u krizu, nije bila uz njega. Jedno vreme joj je i zavrnuo slavinu, pa je na Instagramu prodavala stvari koje je iznosala, a koje joj je on kupio u belom svetu. Ta kuća u kojoj se snima je njegova, iako se svim silama trudi da je prepiše na nju. Pozivala se kod prijatelja na stanarsko pravo. Jeremićevu suprugu ne poznajem, ali kažu da je dostojanstvena žena koja gleda svoja posla i porodicu. Mislim da i ne zna ko je Crnogorčeva i čime se bavi. Ali naravno da je ostavila Dejana čim je saznala da ima drugu i da ju je varao. Olja za to nije marila nimalo - tvrdi on.

Starleti je izabranik obezbedio ljubavno gnezdo, ali žive na dve lokacije.

- Ona je insistirala da to bude tako. Dejan je bio prinuđen da od svoje kancelarije u centru grada napravi životni prostor. Reći ću vam gde mu je obično parkiran auto i tu možete da ga slikate. Ona se ne pojavljuje. Čovek je narušio svoj ugled, reputaciju i dostojanstvo.Od jednog uspešnog privrednika postao je deo rijaliti establišmenta. Ne znam koliko između njih dvoje ima prave ljubavi. Sve bi vam bilo jasno kada biste ih videli zajedno.Često je na društvenim mrežama objavljivala fotografije njegovog automobila kao i fotografije sa putovanja gde bi se on video. Ali to su sve poruke bile njegovoj ženi.Evo ja sam sve to printskrinovao i sačuvao. Vidi se auto sa inicijalima njegovog imena i prezimena - završava naš izvor.

Kakav odnos ima s dečkom otkrila je i Olja.

- Ja sam već dugo godina u vezi. Odbijam da živim s njim. Sve može: brak, deca, sve, ali u dva odvojena stana. Ja da menjam svoje navike jer sam naopaka, preka, svadljiva, nenormalna... Ko će sa mnom nenormalnom da živi? To sve radim zbog njega, al' za malo - rekla je ona između ostalog na Instagramu, a nedavno je govorila i o tome da pokušava da postane majka.