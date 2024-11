Njegov slučaj je privukao mnogo pažnje,a on je otkrio da je bilo maltretiranja u zatvoru:

- Pa trudili su se, ali nisu uspeli. Šalim se, nije bilo nekog maltretiranja. Najviše ko je mogao da te izmaltretira maksimalno, to su bili panduri. Oni su bili baš onako željni da te ponize maksimalno. Pošto si ti sad kao došao na Tajland i znaš da je sve nekako jeftino, njima je sve lepo, ti sad uživaš u njihovim bogatstvima, ženama, evo sad i legalizovanoj travi i ostalom. E sad pošto brate ti si došao njima u kavez, sad bi oni malo da se ižvljavaju nad tobom. To je bukvalno reč koju mogu da iskoristim kada su oni u pitanju prema svojim, ajde da kažem turistima - rekao je on za IDJ.tv.