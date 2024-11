- Da, posle tri dana, raskinula sam odmah posle prvog viđanja sa Predragom. Kada sam otišla u Austriju na tih 13 dana on je meni rekao ‘molim te kada se vratiš da počnemo da živimo zajedno’ i to je tako krenulo. Svakome želim da pronađe srodnu dušu, mi smo pojeli tonu meda i tonu soli, prošli smo mnoge teške situacije zajedno. Ja pored deteta i supruga bolje prijatelje nemam. Ja mu kažem da on možda poznaje jake ljude, ali ako bi neko njenu nešto nažao učinio, ja mu kažem da je vojska mala koju bi ja silu upotrebila protiv tog nekog. On je zaista moja lepa polovina. Mi smo gradili i radili zajedno, on je taj zupčanik koji stvara, on je lokomotiva, a u kući ne možeš da imaš dve lokomotive, jer šta ćemo onda sa detetom, ja sam se okrenula detetu i zato sada imamo vaspitano dete. Suprug je vukao sve što je vezano za kuću, a da li su kočije ili konj nebitna je stvar, naš cilj je isti. Živimo u vremenu u kom su ljudi zaboravili da stvaraju zajedno, ulazimo u vezu sa tim ‘šta imaš’. Nas dvoje smo stvarali život zajedno, trudili se da se kalupimo i živimo kako mislimo da znamo.