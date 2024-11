- Svaki moj susret sa Aleksandrom izgleda kao sa svakom mojom bivšom s kojom sam ostao u dobrim odnosima. Mi smo se razišli na najnormalniji mogući način i ne vidim zašto ne bih pričao sa njom i pitao je kako je, šta ima novo… Ja sam s njom bio dve godine, porodice nam se poznaju, ulazio sam joj u kuću, a i ona u moju i normalno je da pitam za te ljude. Čak i moja supruga, kada je sretne negde, popriča s njom najnormalnije. To što je bilo između nas, ostalo je u prošlosti", rekao je Ljuba Perućica pre izvesnog vremena za Alo i otkrio da posle raskida sa Prijom nije patio.

"Nisam patio previše jer sam ja bio taj koji je želeo da se to završi zbog toga što neke stvari nisu funkcionisale. Bio sam srećan kada sam raskinuo, prodisao sam i shvatio da je bolje što se tako završilo".

"Pa, ne nije zbog toga, uopšte to nije bio razlog", rekao je pevač, a potom na pitanje da li je bio u vezi sa komšinicom rekao :

"Nije, nije, bilo je kasnije, bilo je tu nekih, jeste ona komšinica, ispostavilo se da je komšinica, ali to je bilo kasnije. Nije nama puklo zbog toga, puklo je zbog drugih stvari, ali to je bilo još pre deset godina i stvarno je glupo da se uopšte priča o tome i iskreno, to mi je tako glupa tema", rekao je pevač.