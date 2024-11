- Dva dana pred porođaj s Matijom završila sam na nekim analizama u bolnici, a kada je došao po mene, Ivan mi je saopštio da ima iznenađenje. Pitao me je šta je to što bi me sada najviše učinilo srećnom i prilikom pogađanja upitala sam ga da li me vodi na ručak ili je uzeo slobodan dan, na šta mi je on odgovorio: 'Kupio sam ti stan'. Oduševila sam se jer smo nekretninu pre toga zajedno gledali i bili opčinjeni njome, ali sve je ostalo na 'razmislićemo'", ispričala je svojevremeno Ana za Story.