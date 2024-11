- Pre desetak dana, sjajno sam se zabavio u Novom Sadu u jednoj kafani s par prijatelja. Popilo se nekoliko pića, bila je neka muzika, a ja sam uzeo mikrofon jer mi se pevalo. Tri sata sam pevao. I nema tog prostora, nema te Marakane koja bi mi u tom trenutku zamenila taj ugođaj. A što se tih rasprodanih Arena tiče, ova mala Prijovićka je napravila odličan posao, a oko nje su se posvađale Ceca i Lepa Brena. I one su kao dva mentora, ona je vole, "ona je naša", ali obema bi najradije izvadile oči jer je ova mala pregazila. Mala je sada napravila uspeh jer ima svojih pet minuta, a onda su se pojavile koleginice koje više ne mogu. Lepa Brena, koja je, kao, prodala tri Arene šest godina unapred, sada više ne može napuniti ni šolju za kafu, a kamoli Arenu. Kao "volim snaju", a zapravo niko nikog ne voli. I onda kreću ta takmičenja u Arenama, Ušćima i slično. Ja ne radim koncerte za kolege, nego za publiku. Na moje koncerte ne dolaze kolege s estrade jer im ja ne dam karte. Ako bih imao više od 20 takvih ljudi na koncertu, to bi bila negativna energija jer znam da niko od njih ne želi dobro tom koncertu. Dolaze da vide hoće li koncert propasti... Da, zato i ne dolaze, jer znaju da to meni ne može da se desi.