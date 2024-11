- Mnogo puta je Olja objavljivala na Instagramu Dekija da bi te fotografije došle do njegove žene, ali niko nije obraćao pažnju da se vidi čovek sa kojim je u ljubavi. On je odlično poslovao i ispunjavao joj je sve želje, čak su neko vreme živeli zajedno, ali ona nije mogla to da izdrži. Jasno je šta je tu po sredi, imala je ona neku sličnu priču sa dečkom iz Londona, ali to ću vam ispričati nekom drugom prilikom-priča Oljin drug čije ime i prezime je poznato redakciji.