Godinama se na estradnoj sceni šuškalo kako je teško doći do prave pesme , ali isto tako kako sa godinama cena sve više skače. Kompozitori i tekstopisci su jednom prilikom odlučili da otkriju sve tajne vezane za saradnju s poznatima.

- Što se sklonosti ka muzici tiče, oduvek sam bila talentovana, bilo je pitanje samo gde ću se usmeriti. Moja prva pesma je bila sa Darkom Radovanovićem i mi smo sa njom konkurisali 2003. na Beoviziji. Toše Proeski je pesmu "Sve je ovo premalo za kraj" odmah izabrao, nakon toga se dogodila tragedija i pesma je ostala zabeležena u kompjuteru gde je on svirao na klaviru kod kuće i pevao, nakon njegove smrti pesma je pronađena. Kontaktirali su me razni ljudi da žele da mami i tati da poklone pesmu. Jednom prilikom me je kontaktirao momak iz zatvora koji je svojoj devojci hteo da pokloni pesmu - rekla je Jelena Trifunović, koja je radila sa Tošetom Proeskim, Anom Kokić i mnogim drugim poznatim pevačima.