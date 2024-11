- Njegov otac, brat i ostala familija su često sa njima i kapiram da to Nenadu pomaže da se vrati na pravi put i da zaboravi na rijaliti, jer ima jako divnu porodicu kako vidim i u medijima. Kada vidi to sve, sigurno mu je u glavi da više ne treba da ulazi tamo. Na njega je dosta uticalo psihički, imao je dosta lomova i padova u istom i nadamo se da je definitivno stavio kraj na rijaliti karijeru, jer je on više puta istakao da neće ulaziti više u isti, pa se vraćao.

-Ona je spremna zarad Nenada da pređe preko svega, pa i preko brojnih uvreda i preko svoje porodice to svi vidimo. Svađe su sigurno prisutne i napolju, ali na to se oni ne obaziru, oni su na to navikli pa im je to postalo normalno.