Rada Manojlović oduvek je bila neposredna kada priča s novinarima, i to se nije promenilo za 15 godina, koliko traje njena pevačka karijera. Nema dlake na jeziku i sve kaže onako kako jeste, makar to bilo i na njenu štetu . Zbog toga je često dolazila u situaciju da se sporečka s kolegama sa estrade koji joj zamere zbog pojedinih izjava, ali ona ne mari za to.

- Malo sam u čudu jer pesme koje su povukle moj album uopšte nisu slične onome što se danas sluša. Moj album nije za jedno slušanje, nego je... Ja sam se premišljala jer nisam imala nijednu trendovsku pesmu. Znamo mi šta se danas sluša. Ljudima je usađen u glavu samo jedan ritam. Evo, u poslednjih godinu dana samo disko ritam. I to mogu da ti nabrojim: "Dam, dam", "Psiho", "Cakum-pakum", "Parti, parti", "Kučketina", to je sve isti ritam. I on (kompozitor Dejan Kostić, prim. aut.) uhvatio je sada taj ritam i pravi samo takve pesme. Ja nemam ništa takvo - rekla je Rada.

- Sabotirana sam bila, to sam nedavno saznala. Sada imam brdo poziva i jako sam srećna zbog toga. Moja pesma "Svadba" tamo je ogroman hit. To je duet sa Emirom Đulovićem i on je nastupao godinama tamo. A gde sam ja? Radila sam pre neki dan tamo i rekli su mi da nikako nisu mogli da dođu do mene. Kada su zvali da gostujem, menadžer je govorio da ja to ne želim. Sabotirana sam i za gostovanja na RTS. Sve je to od jednog čoveka. Stopirao me dosta - govorila je Rada, a onda se prisetila velike drame iz 2019. godine, i to s koleginicom Jelenom Karleušom