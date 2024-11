- Ti i ja nikad nismo mogli normalno, samo posebno da radimo! Druže moj, hvala ti što si sve ove godine pratio moju energiju, podržavao me i podsećao ko sam - Jovana Jeremić (posebno kad se zaljubim, ja odlepim). Hvala ti što si lobirao za mene na mom bivšem radnom mestu i što si me odbranio od tadašnjih lešinara jednog vremena. Hvala ti što si mi dao priliku da te upoznam. Hvala ti što si dovodio orkestar i pravio lom u studiju sa mnom. Sa kime sad to, Palma, da se ponovi?! To si mogao samo ti. Imao si tu širinu, domaćinsko ponašanje i vlastelinsku energiju gazde. Posle muftije Zukorlića, tvoja smrt mi je preteško pala. Nisam spremna da gubim svoje prijatelje. Nemam ih puno, ali su pravi! - zaključila je voditeljka.