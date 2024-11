- I podigne me jedan momak veliki, počeo je da me nosi na glavi. Ja kažem nemoj molim te. I par puta sam ga odbio i na kraju dođe čovek, ja se brinuo da ću slomiti vrat, ako me pusti dole. Ako se može to nazvati neprijatnost. A tako je jednom isto u Bosni u Žepčetu, isto je jedan momak veliki, ono, stavio me i zaboravio na mene. Ja pevam tu i narod se okupio i tuča počela. I on krene u tuču, a zaboravio na mene. Ja njega po glavi, čekaj, stani da siđem, i on samo klekne, spusti me dole, i onda krene u masu.