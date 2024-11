"Njega je ubio stres. O svojoj bolesti nije govorio, bolovao je za sebe, nikada se nije žalio da ga nešto boli. Takav je čovek bio. Zvao me je pre neki dan da se vidimo, i sada će mi ostati žal što se to nije ostvarilo. Moramo čuvati uspomenu na njega, hvala mu za sve, on mi je bio kao brat" zaključio je Dačić.