„Moj život se deli na dva dela, u novom životu je moja prva pesma i to na srpskom jeziku. Ljudi u Makedoniji su se bunili zbog toga što sam snimila pesmu na srpskom. Moj tim su Nemanja Antonić i Stanko Budimkić ovde u Srbiji, inače, kada sam prvu pesmu birala, otvorila sam se univerzumu i rekla sam da pesma treba sama da me pronađe i došla je numera "Bukvalno".

„Kada sam odlučila da budem nežna sama sebi, imam tetovaže koje odslikavaju to "samo nežno prema sebi". To je slogan jedne Beograđanke Jane, kada sam to videla rekla sam to je to, imam taj momenat koji je bio baš težak ali sam znala da moram zbog sebe, više nisu bili bitni drugi. Tako je i sada, koliko god to zvučalo sebično, egoistično i strašno – prvo gledam sebe, pa onda druge. Onda sam shvatila da ako ne neguješ sebe ne možeš ni druge, ako ne voliš sebe nećeš ni druge. Tada sam stavila kraj, otišla sam na operaciju želuca i započela novi život.“