- Ja sam se već javila Karleuši. Ispeglale smo se (smeh). Kad je bio razvod, kad je objavila to, nešto me je steglo oko srca iako se pre toga nismo čule dugo godina, od onog kombinezona. Mislim, nije ni važno... Od 2019. se nismo čule... - priznala je Rada, na šta se novinar nadovezao:

- Jesam i ona to zna. Ona to pamti i često je ona mene hvalila u emisijama, nego smo se tako bezveze odaljile, bez ikakvog razloga. Nikad ona nije rekla ništa loše za mene, niti ja za nju, nego je to neko prećutno udaljavanje. Bila je jedna priča između toga, ružna, za koju je Jelena pomislila da je krenula od mene. Mene je to jako povredilo što je ona mogla da pomisli da je to poteklo od mene. Pritom, u tom trenutku je prošlo 3 ili 4 dana od kad sam sahranila moju nanu tj. maminu mamu. Tad me je i Popović zvao da je zovem, da se izvinim, izbio haos. Pritom ja se budim u depresiji, zakopala sam jedino što mi je ostalo od majke, pritom ne znam o čemu se radi, ništa nisam kriva - objasnila je Manojlovićeva i dodala: