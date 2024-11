Pevačica Marina Tadić odlučila je da za dve decenije karijere za svoje fanove organizuje koncert 1. decembra u 20 sati u MTS dvorani. U razgovoru je otkrila mnoge detalje iz života koje do sada krila.

- Mnogo se rano budim, već sam na nogama i mislim o tome šta sam sve uradila, a šta nisam. Počela sam da pišem obaveze, velika je to odgovornost. Hrabrost je danas zakazati koncert. Mogu da otkrijem da imam dva gosta, ali neka to bude iznenađenje - rekla je ona.

- Teško je da ne uđeš u taj tezgaroški krug. Pre je mnogo teško bilo da se pojaviš na tv-u. Sad je moj trenutak, kad imam pesama i albuma da napravim koncert. Jedva čekam sad da radim kako želim sve, ispekla sam zanat. Bilo je tabora, osetila sam na svojoj koži, ima toga u svakom poslu, zar ne? Moje pesme ne pripadaju ovom vremenu. Najvažnije mi je da osetim emociju koju budim u ljudima dok pevam. Ne snimam trend muziku, postoje koleginice koje žele trending, meni je dovoljno njih 50 da imam koji me slušaju. Ne može da mi bude lepo ako pevam o bmw-u, alkoholu, pijančenju i suboti, razumete?

Vaša profesija je jedini izvor prihoda, da li vam je to dovoljno?

- Živim od pevanja, ali imam i kući na Avali . Bavim se izdavanjem. Čak i da ne pevam više, ja sam pametno ulagala, nisam kupovala štiklice i tašne. Danas mogu da priuštim sebi to da radim i snimam ono što ja želim, a ne što mi današnjica ''naređuje''.

- Lepo si to rekao, pet minuta zaista toliko i traje. Instant vreme, instant pesme, to meni nije zanimljivo. To je u globalnom nivou, pesme danas traju sve kraće i kraće. Danas i spotove snimaju kratko, bitniji su reelsi, na Tik Toku klipovi. Nisam ja iz te ere, imam ja fanove koji se ne oglašavaju, vidite i sami kupuju komentare.