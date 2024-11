- Onda je krenuo raspad sistema. Između mame i žene, između žene i narkotika. Izabrao je narkotike. Dan danas ne znam gde je. Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se ni javljao, krio se od dugova. Kada sam videla da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt - otkrila je Viktorija jednom prilikom.

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u "Petparačkim pričama" - ispričala je ona nedavno.