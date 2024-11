On mami i tati pomaže u organizovanju posla, ugovaranju sastanaka, projektima koje rade u zemlji i inostranstvu, a s obzirom na to da odlično govori engleski i turski jezik, komunicira i s klijentima.Viki je prezadovoljna jer je Andrej maksimalno posvećen školi, a pored toga ima razvijen osećaj za biznis, koji će jednog dana, kada dođe vreme za to, svakako naslediti.