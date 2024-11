Pre dve decenije, Tanja je prvi put kročila na scenu u muzičkom takmičenju i od tada je publici poklonila brojne nezaboravne hitove

Pevačica Tanja Savić poznata kao jedna od učesnica prve sezone "Zvezda Granda", večeras, 23. novembra, održaće svoj prvi veliki solistički koncert u beogradskoj Areni.

Dok su poslednjih meseci kružile spekulacije o tome ko će joj se pridružiti na ovom velikom jubileju, Tanja je konačno otkrila ko su specijalni gosti.

Na sceni će joj društvo praviti Bane Mojićević i Jana Todorović, dok publika može da očekuje i još jedno iznenađenje.

- Imamo tri gosta i mislim da je to sasvim dovoljno, sve preko toga bi bilo previše. Bane Mojićević i Jana su gosti, a biće i još jedna gošća. Baš sam želela da pozovem kolege čije sam pesme nekada pevala, a to su hitovi za koje su me svi vezivali - rekla je Tanja nedavno za Grand.

Večeras se očekuje noć ispunjena emocijama, hitovima i sjajnom atmosferom, jer Tanja Savić sprema pravi spektakl za svoju vernu publiku.

Podsetimo, ove godine je veliki jubilej karijere Tanje Savić, 20 godina na sceni zbog čega je i zakazala svoj solistički koncert u Areni.

Zašto je tako dugo čekala na ovu odluku da posle dve decenije organizuje prvi solistički koncert i kako je gledala na to što su druge koleginice koje su kraće na sceni, učinile to ranije, Tanja je rekla:

- Nije mi bilo krivo. Svako ima neko svoje vreme, ja sam morala da prođem ovaj put koji sam prošla, da bi mi se verovalo ustvari. Prvo, morate da imate kredibilitet za ovako velike koncerte, a smatram da svako ko je privukao toliku pažnju medija i napravio je koncert u Areni on to i ima. Sve te pevačice koje si sad spomenula moraju sve to da imaju i makar da imaju dobre pesme, to je ono nešto što je osnovno. Prvo dobre pesme, pa sve ostalo i da ih narod voli - započela je Tanja razgovor za naš portal.

Da li će profitirati ili otići u minus od Arene pevačica je iskreno priznala:

- Nije me briga veruj mi...samo mi je važno da publika bude zadovoljna, i ako budem u minusu, neću biti sigurno, nadam se da neću preći limit, ali imam velike zahteve moram da kažem to. U planu je bila neka druga bina sad mi se nešto drugo sviđa (smeh) ali sve to košta, meni je bitno samo da moja publika bude zadovoljna da oni iz Arene izađu presrećnoi i sa nekim lepim emocijama. Ne marim ni za minuse ni za šta ostalo.

Tanja je istakla da ju je publika željna i da joj stalno šalju poruke pune podrške i ljubavi i traže odgovor zbog čega se koncert nije ranije dogodio.

- Nisu im stizali odgovori (smeh) jer nisam znala šta da odogvorim, sad je došlo pravo vreme da im se odužim za svu tu ljubav koju mi pružaju godinama.

Kao najveću podršku na koncertu očekivala je svoje kolege iz prvog sastava "Zvezda Granda" sa kojima je u vreme kada su stasavali u zvezde bila izuzetno bliska i priznaje da je njihova odluka da ne dođu na njen koncert nije razočarala.

- Ljudi su me mnogo puta razočarali i onda sam valjda navikla na taj osećaj, i mene to sad ništa ne čudi, veruj mi da me razočara rođeni brat to mene ništa ne bi poremetilo, koliko sam naviknuta na taj osećaj koliko su me ljudi razočarali. Ne bih komentarisala to što su odbili oni su tako odlučili, ne mogu njima da sudim svako ima svoje obaveze koje ne može da odgodi, možda ne želi da dođu, možda neko nije dobro, možda su bolesni, nesrećni...postoje ljudi koji su asocijalni postali zbog ovog našeg posla, ovaj posao je stresan i ne može svako da ga izdrži. Moja najveća želja je bila da oni budu na tom koncertu ali tako je kako je - rekla je Tanja.

