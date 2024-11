„Svestan sam da brze pesme lakše dođu do publike, ali sam odlučio sada da to bude jedna lepa, emotivna balada. Prošlo je tek nekoliko dana od objavljivanja, ali prve reakcije pokazuju da smo uradili pravi posao i da moj tim i ja nismo pogrešili. U proteklom periodu puno je kolega objavilo singlove i albume, ali čvrsto verujem da svaka pesma koja je kvalitetna, i od srca rađena nađe put do publike“, istakao je Xander.