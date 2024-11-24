HARALA ESTRADOM PA MISTERIOZNO NESTALA! Smešila joj se velika karijera, a onda je upoznala NJEGA! Evo kako danas živi Iva Vrčić, ima PETORO DECE...

Slušaj vest

Nekadašnja pevačica Iva Vrcić proslavila se pre 15 godina hitovima "Skloni je od moga stola" i "Lažu me oči tvoje", ali je nakon toga nestala sa estrade i sve vezano za nju bilo je misterija.

Iako se odjednom povukla sa scene, ona danas živi lepim životom, ali daleko od Srbije. Naime, Iva je karijeru zapostavila zbog porodice, udala se i ima petoro dece, a sada se preziva Delafoli.

Jednom prilikom za medije je ispričala detalje iz svog života.

Foto: Printscreen

Kaže, sve što joj se dogodilo kada je snimila pesmu "Skloni je od moga stola" bilo je prebrzo za njen ukus.

- Krenula sam bukvalno iz zabave... Odmalena sam volela da pevam i prvenstveno na zabavama pevala mojoj porodici. Kako sam odrastala mi roditelji i familija koji su imali puno poznanika i prijatelja iz tog sveta predložili su da snimim album i pomogli mi u tome. Sve je išlo nekako brzo... Čak i prebrzo za moj ukus - kaže Iva, nakon 15 godina koliko se nije pojavljivala u javnosti, pa je omladina i ne pamti.

- Počela su pojavljivanja na televizijama, gostovanja u emisijama, nastupi, ali tada sam otkrila da sam ja ipak samo devojčica koja voli da peva, ali nisam neko ko voli da bude u medijima. Nisam mogla da se naviknem na kamere, snimanja, šminkernice i sve ono što osim pevanja taj posao nosi, jer po prirodi volim miran i povučen život - ističe Iva.

Foto: Printscreen

Zatrudnela sa 19 godina

- Sa nepunih 19 godina upoznala sam sadašnjeg supruga koji je tada imao 28 godina i u momentu kada smo se upoznali bio je na odmoru u Srbiji, inače je iz Francuske. Jako smo se zaljubili i on se nakon 6 meseci preselio u Srbiju. Živeli smo zajedno još godinu dana i ja sam ostala trudna sa našom prvom ćerkom... To je bio momenat kada sam presekla i shvatila da posao kakav imam i porodica kakvu želim ne mogu ići zajedno jer sam puno bila odsutna zbog posla. Bukvalno sam u jednom danu rešila da više neću gostovati i da ću se posvetiti deci. Preselili smo se u Pariz i prijao mi je taj mir koji imam. U međuvremenu dobila sam još četvoro dece... Dakle, petoro ukupno (smeh). Tri ćerke i dva sina - objašnjava Iva.

- Otkako sam se udala, nisam se bavila profesionalno nijednim poslom, iako imam puno hobija, a o finansijama brine suprug. Nedostaje mi pevanje i muzika, ali javni život ni najmanje. Estradu dosta pratim i kolege pevače, ali nisam baš oduševljena onim što vidim...

Foto: Printscren Instagram

- Nikoga ne osuđujem, jer u moru estradnih likova teško je doći do izražaja, a ne praviti skandale, ali nikad nisam poželela da budem deo toga. Ja baš volim mir. Volim da izađem da šetam u duksu i helankama, bez šminke, sa punđom na glavi i da me niko ne poznaje - ističe Iva.

- I dan danas umem da pogledam svoje spotove i čujem pesme. Moja deca stalno to gledaju i naravno, deca kao deca, volela bi da je mama poznata i da se ponovo vratim tom poslu, ali ja i ovako vodim jedan divan život u kome nikada nije dosadno. Pored petoro dece je nemoguće da vam bude dosadno (smeh). Puno putujemo, bavimo se raznim sportovima i uživamo u našem malom, privatnom svetu bez stresa i kamera.