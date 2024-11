"Ovo je otišlo predaleko i da se ne bi pojavljivale dezinformacije želim da stavim tačku na ovu priču. Devojka tog čoveka koji je uleteo u moj stan je noć pre bila kod mene na proslavi sa još nekoliko prijatelja. Da li je to motiv s obzirom da me taj momak danima zove i piše insistirajucu da se vidimo i popijemo kafu. To sam svaki put odbila. Ne znam šta je od te dve stvari motiv", započela je.

"Žena koja mi pomaže oko kućnih poslova je rano došla i nije zaključala vrata. Čula sam galamu i on je uleteo u moju sobu u kojoj sam spavala. Pričao je neodređene stavri. Potom je udario rukom u zid i počeo da krvari. Pokušala sam da mu pomognem i da ga sprečim da se povredi još više, ali on me je odgurnuo i nastavio da šutira nameštaj. U tom trenutku sam uzela telefon i pozvala policiju. On me je zagrlio i rekao nešto neodređeno i sa slomljenom rukom izašao napolje. Policija je došla brzo nakon poziva, ali on već nije bio u zgradi. Ne dešava se prvi put da neko ovako upada u zgradu, iako imamo obezbeđenje za koje ne znam šta je u tom trenutku radilo, jer su ga pustili da uđe. Dečko je bio u takvom stanju da ne zna šta radi, pa sam bila prinuđena da iz tog razloga pozovem policiju. Srećom, pa je dete dan pre otišlo sa bakom i dekom na planinu", ispričala je.