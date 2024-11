Potresne vesti je sačekale na snimanju emisije “Magazin in”.

Sanju Marinković su potresne vesti sačekale na snimanju emisije “Magazin in”, a neutešna voditeljka je sada po prvi put otvorila dušu bolnoj temi sa knedlom u grlu.

"Tako sam naučena i od svoje majke da sve prekrijem osmehom. Javnost nije znala za moju bol, svaki put kad padnem, samo popravim krunu i nastavim. Rekla sam mojoj ekipi da imaju razumevanja za mene i hvala im na tome. Moja koncentracija je bila loša, svaki čas sam očekivala najstašnije vesti, koje su me i sačekale", počela je Sanja i prisetila se početka borbe njene majke:

"Sa tom strašnom dijagnozom sam se suočila jula, kada sam bila na moru. To je podmukla bolest. Moju mamu je samo zabolela kičma i mislila je da je nosila neke teške papuče, pa da je izvrnula nogu. Slali smo fizioterapeuta, išla na masaže. A onda je otišla da snimi kičmu. Nikada neću zaboraviti, ja na ležaljci i meni stiže medicinski izveštaj, gde umesto povrede kičme piše metastaza. I ja zovem i kažem da su pogrešili, da to nije reč o mojoj mami. I tu kreće naša velika igranka. Moja mama je vrlo moderna žena i stiglo joj je na mejl, nije znala da je stiglo i meni i rekla je svima da meni ne kažu, htela je da me sačuva od sebe".

Pre tri godine Sanja je ostala i bez oca, koji je preminuo takođe od opake bolesti, ali on nije hteo da zna svoju dijagnozu i koliko mu je života ostalo.

"Ona je samo želela da zna istinu. Moj tata je rekao da ne želi da zna i molila sam lekare da mu ne kažu. Kod mame je to bilo nemoguće, ona je sve to pronašla i saznala, ništa od nje nismo krili osim najstrašnijeg kraja. Mi smo je sve vreme bodrili i govorili da ima leka i ona se sama borila do poslednjeg trenutka".

Voditeljka ističe da su do poslednjeg trenutka verovali da će se izvući.

"Pred njom nisam plakala, ali u kolima je bilo strašno. Bila sam uverena da ćemo je izvući, tri dana pred kraj sam zvala brata i rekla da ćemo je izvući, rekao mi je da nisam normalna. Nažalost svi su znali da je to teško. To je bio dualni kancer. Imala je rak pluća, metastaza je otišla na mozak, na kosti... Verovala sam da čuda postoje, evo to se dogodilo pre 15 dana".

Sanja je za smrt majke saznala na poslu.

"Snimala sam reklamu i pozvao me je doktor, pitao kad završavam, rekao je da ga pozovem kad završim. Izdahnula sam, pitala da li je moja mama živa, rekao je da je umrla pre devet minuta", pričala je ona kroz suze.

