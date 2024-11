- Ivana i Baja su se razišli mirnim putem, bez svađe i teških reči. On je neko ko nikada nije želeo svoj privatni život da izlaže javnosti. Ivana je to bez pogovora prihvatila. Verujem da ni jedno ni drugo nikada neće govoriti o razlozima razvoda, prvenstveno zato što žele da zaštite svoju decu. Oboje podjednako brinu o njima, iako su deca ostala da žive sa majkom. Baja se i dalje brine o tome da njegovi naslednici, ali i bivša supruga žive lagodno - ispričao je pevačev prijatelj, a preneo je ranije „Svet“.

- Baja je fin komšija. Pristojan je, s njim nikada nismo imali problem. Malo je čudan i tajanstven, ali to je njegova stvar. Iako godinama živi ovde, mi smo iz novina saznali da se pre neku godinu razveo. Nikad nismo videli njegovu ženu, a ni decu. Na ovoj adresi nisu živeli zajedno, to je sigurno. Šta je u pitanju, to zaista niko odavde ne zna. Možda ih je sklonio u Beč ili u Bosnu, tamo isto ima nekretnine. Ovde nisu bili. Baja se bavi sportom, trči ovde po kraju. Trudi se da vodi zdrav život - rekla je tada pevačeva komšinica, a na njenu priču se nadovezao još jedan stanar ove zgrade:

- Ni ja ga nikad nisam video s familijom. Kad malo bolje razmislim, viđam samo momka koji često dolazi kod Baje već godinama, to je onaj koji s njim ide svuda, mislim da ga on vozi autom gde treba. Viđam ih i uveče i ujutru, jer sam ranoranilac. Ovako ne mogu ništa loše da kažem za njega, ne pravi probleme. Kad prođe, kulturno se javi. Šteta što se povukao sa estrade, ima dobre pesme. Čujem da to klinci vole. Ima on i neki restorančić blizu, tamo s društvom provodi najviše vremena - ispričao je tada komšija za Kurir.