- Imala je vrlo težak oblik kancera, čak verovatno dualni kancer, u isto vreme. Imala je i rak pluća, rak završetaka na zidu pankreasa, metastaza je otišla svuda, i na mozak, na kosti, na linfu na kraju... To je još agresivnije bilo pred sam kraj, od inostranstva do svih mogućih terapija koje su postojale. Ne postoji klinika koju nismo angažovali jer smo verovali da čuda postoje. Naravno, kada se suočiš sa ovakvim nečim, nesvesno počinješ da veruješ da čuda postoje... Nažalost, ne u ovom slučaju. To se dogodilo pre 15 dana tačno, u subotu - prisetila se Sanja, koja se zajedno sa bratom borila sve vreme za majčino ozdravljenje.