- Nemojte me zezati?! Stvarno? - šokirana je bila Goca - Ništa, ako je naše, naše je, Bože, svašta! Znam da je Ana bila sa Danijelom, da sad nije, a da posle njega nije bila ni sa kim drugim... Nisam to ispratila, evo sad sam saznala - rekla je Goca i dodala:

- Ako je njegovo, to je naše! Glupo bi bilo da bilo šta drugo kažem. Ja sam uz moje dete i podržavam ga, što on voli, mi to isto poštujemo. Moj je, da napravi i glupost ili ne, on je moje dete, svakako smo uz njega. Ja protiv Ane nemam ništa, to sam već izjavila, devojka je fina, povučena, kulturna, nemam šta da kažem.