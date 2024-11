- Sve vreme sam to bila ja, ja to iz tog ugla ne vidim tako, ali ljudima je to bila neka promena, posle mog odsustva, kada sam se posvetila porodici. Videli su neku promenu koju ja ne primećujem. To je jako zanimljiva tema, to meni zvuči kao neka vrsta diskriminacije. Ona je sad otišla da rodi dete, to više nije to. Kako nije, šta nije isto? Mnoge svetske zvezde su postale majke, vratile se, sve normalno funkcioniše, samo kod nas na Balkanu je drugačije, žena kada se porodi to više nije to, to se ne računa... To je diskriminišuće - objasnila je pop zvezda i dodala: