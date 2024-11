- Bila je pod dejstvom alkohola. Zatim je obezbeđenje kluba ispred kog je bila gađala flašom, tražila je od policije i da uzmu njenu izjavu, i izjavu čoveka zbog kog je došla. Ivana je došla ispred kluba da bi on izašao, ali on to nije hteo. O tom bivšem dečku je pričala u rijalitiju, htela je sa njim da ima dete - izjavila je Ivanina majka.