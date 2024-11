- Biti zvezda na našim prostorima i baviti se muzikom, a u isto vreme mešati se u politiku, to je jako ružno i jako bezveze. To ne bi trebalo da radimo. Dakle, treba da odaberemo šta ćemo da radimo, da li ćemo biti muzička zvezda ili ćemo se baviti politikom. Ja se time nikad nisam bavila, niti uopšte želim da komentarišem te političke teme jer to nije moj posao. To ne znači da ja nemam mišljenje i stav, ali ako će to moje mišljenje da napravi haos među ljudima, ako ću ja da usejem u ljude neku mržnju, onda bolje da ćutim jer ja nisam osoba koja je ikada širila mržnju, stvarno volim sve ljude na ovom svetu koji imaju dobru dušu i veliko srce i nikada mi nije bilo bitno ko je koje nacionalnosti - poručila je ona.

- Pričala sam dosta o tome ovih dana. Da budem iskrena, ne podržavam. Ok je da kažeš svoj stav, ali ako će moj stav da te ugrozi, unizi, povredi, onda bolje da svoj stav zadržim za sebe. Ja to uopšte nemam tako. Ja ako za nekog nemam lepu reč, neću reći ni ružnu, jer mene to ne hrani. Ne hrani me to da nekome zagorčam život i pokvarim dan, nisam taj tip, sve zavisi od osobe do osobe. Neko to voli, ja nisam svađalica, ja se ni sa kim nikada nisam ni posvađala, nije mi to prirodno. Ja razumem kada je ljudima to u prirodi, kada su drčni, onda je normalno da očekujemo od takvih ljudi tako nešto. Ja bih bila smešna i niko mi ne bi verovao da sam ja to rekla. Mislim da smo mi generalno skrenuli s puta jer je kod nas baš onako postalo učestalo da sve svoje probleme rešavamo na društvenim mrežama. Meni je to stvarno postalo jako glupo, mislim da te stvari trebamo rešavati licem u lice, u četiri oka.