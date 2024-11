- Odrasli smo skupa. Čuvali stoku skupa, i ovce i konje i krave. I usput šargijali. On svira i frulu dobro. I, kada sam ja otišao u srednju školu, on je otišao za Novi Sad. Posle sam ja počeo da radim u Bijeljini i tu sam malo pomogao - kaže brat od strica Miloša Bojanića, koji takođe ima sklonosti ka muzici, i dodaje:

- Moji ujaci su inače čuveni muzičari, njih četiri brata i sa njima je i on počeo karijeru pevajući na vašarima seoskim. Međutim, pošto je bio talenat to je odmah kanalisalo njegovu budućnost.

- Mi smo išli peške svi u školu tu u Janji. Prvi razred, drugi razred... I sad, možete zamisliti to je pet i po, šest kilometara svaki dan. Sneg nam je nekad bio do... Ne prođe ujutru ni grtač, niti je autobusa bilo i nas osmoro, devetoro, desetoro ide jedno za drugim. A kad dođe jesen, krene škola, sve prepuno voća, povrća, mi to voće idući iz škole beremo. Bile su jabuke pored puta, sad više toga nema. Normalno, kod kuće te čeka čuvanje stoke, naveče prvo uz lampu i uz fenjer, pa posle toga struja i onda... - kaže brat od strica folk pevača i dodaje da to sve Miloša nije poremetilo da krene nekim pogrešnim putem, uspeo je da sačuva sebe na estradi.