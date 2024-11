- Tada sam već radila u Minhenu i trebalo je da me snime na konju sa nekim ogrlicama od zlata i briljanata. On je bio tu, radio je za neki časopis i imao hrabrosti da me pozove na piće. Pitala sam se odakle mu smelost, ali sam ipak otišla i odmah se zaljubila. Neverovatno je duhovit, s njim se stalno smejem, tako nešto nisam imala ni sa jednim dečkom. Harizmatičan je, načitan, pametan, veoma velikodušan i ne laže. Ima izuzetnu energiju, obožava da kuva i sluša operske arije u kuhinji. Nas dvoje često kuvamo zajedno, uživamo u tome i u degustaciji tih specijaliteta. On je čovek tačno po mojoj meri.