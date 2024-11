Naime, Popović je otkrio da se neće smiriti dok ne dokaže da Severima ima određene psihičke probleme zbog kojih je on strahu da može da naudi bliskim ljudima.

Milan se osvrnuo na Severinin nedavni sukob sa sestrom Marijanom, u koji je i on umešan.

- Sa Marijanom imam kontakt sve vreme. Sa bakom Anom nisam u kontaktu, ona je pod uticajem Severine, izmanipulisana je. Za Anin stav znam direktno preko Marijane, pošto je ona bila u Splitu i Marijana u svojoj izjavi za jedan portal kaže da to nije izjava bake, već Severinog tima koji je to poturio kao Aninu izjavu - rekao je Popović i otkrio kakav cilj imaju Severina i njen PR tim protiv njega.

- Severinina pevačka karijera ne može da ispašta zbog našeg konflikta. Ona je pevačica takva kakva jeste. Njene pesme nikako ne zavise od toga kakav je njen odnos sa mnom i šta se dešava u njenom privatnom životu. Mislim da njen PR tim već određeno vreme pokušava da me istera iz Hrvatske, kako sud ne bi mogao da mi dodeli dete. Na sve načine pokušavaju da me ocrne, intenzivno rade na tome. Pokušavaju mene da okarakterišu nekim najgorim karakteristikama, samo da neke stvari ne bi došle do suda i kako bi se donela odluka u korist Severine - kaže Popović, koji se otkrio sa kakvim se strahom suočava zbog pevačicinog ponašanja i pojedinih postupaka.