Međutim, on je nastavio da se pojavljuje u svim relevantnim medijima zbog intigantne ljubavne situacije u kojoj se našao. Bojan se zaljubio u koleginicu iz Hrvatske, ali njegova porodica je to u prvi mah oštro osudile, te se usprotivila tome.

Koliko je to Bojana bolelo pokazalo se u jednoj emisiji uživo kada je pevač zaplakao zbog zabranjene ljubav, te su Bojan i njegova draga postali moderni Romeo i Julija.

- Ta devojka je život moj. Ne znam kako da kažem pred svim ovim ljudima ovde. Najviše se osporava zato što je ona Hrvatica, to je jedna duga priča koju ću sigurno ispričati jednom. Ona je pre naše veze bila udata. Mi smo bili u vezi pre 6 godina, dugo smo bili zajedno, ali je to klinačka ljubav. Raskinuli smo zbog mojih babe i dede, ja potičem iz patrijahalne porodice, to nije bilo prihvaćeno – kaže Bojan i dodaje: