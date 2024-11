- Imam ljude koji mi pomažu oko stajlinga, ne radim sve sama. To meni stoji, da bilo ko drugi stavi, izgledao bi kao budala. Treba to izneti. Kada stavim kape, to izgleda mladalački, bog mi je to podario, majka mi je bila lepa i bez bora, ima tu i genetike. Imam toliko kačketa i šešira, kada biste ušli kod mene u stan, ne biste imali gde da sednete - nasmejala nas je Nada jednom prilikom.